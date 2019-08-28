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 НАБУ пришло с обысками к директору лесхоза после жалобы Зеленскому

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в Харьковской области по месту жительства отдельных должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

Как сообщает пресс-служба Бюро, следственные действия санкционированы и происходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продажи древесины, передает БизнесЦензор.

"По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению законного следственного действия. В дальнейшем работники полиции установят, имеются ли в действиях указанного лица признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 342 (сопротивление представителю власти, – ред.) и 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, – ред.)", – отмечается в сообщении.

Как утверждают в НАБУ, расследование по делу ведется с февраля 2019 года, предварительная правовая квалификация – ч.2 ст 364 УК Украины (злоупотребление властью или должностным положением).

Напомним, во время поездки президента Владимира Зеленского в Харьковскую область 17 июля перед парламентскими выборами директор ГП "Октябрьское лесное хозяйство" Руслан Чагаровский заявил на встрече с главой государства о фактах незаконного использования лесных ресурсов. По словам Чагаровского, незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор конкурирующего "Гутянского лесхоза" Виктор Сыса.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145115
 
 
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