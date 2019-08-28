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 Советник Трампа напомнил странам ЕС об опасности зависимости от российского газа

США выражают обеспокоенность проектом "Северный поток-2" и предостерегают страны от зависимости от одного поставщика источников энергии.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Слишком большая зависимость от одной страны, от одного поставщика негативно влияет на независимость стран. Поэтому мы выражаем свою обеспокоенность проектом "Северный поток-2", потому что видим много других возможностей в этом направлении", – сказал Болтон.

Болтон отметил, что речь идет и о новом проекте поставок газа через Транскаспийский газопровод, и об экспорте сжиженного газа из США.

Болтон указал, что энергетическая сфера – чрезвычайно важный вопрос для США, Украины и для Европы в целом.

"И приоритетом является максимальное расширение, диверсификации источников поставок энергоресурсов", - подчеркнул он.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145113
 
 
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