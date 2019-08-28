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 Фонд энергоэффективности начнет принимать заявки от ОСМД в сентябре, – Зубко

Фонд энергоэффективности с 3 сентября 2019 года начинает прием заявок от ОСМД для участия в программе "Энергодом" на частичное возмещение затрат в размере 40% стоимости мер по энергоэффективности в многоквартирных домах для пакета "Легкий" и 50% – для пакета "Комплексный". Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время брифинга, передает БизнесЦензор.

"Уже стартовали "первые ласточки" – 15 пилотных проектов в ОСМД. Мы отработали процедуру и ожидаем, что 33 тыс. ОСМД, которые ждут финансовую помощь, включатся в эту работу. Мы рассчитываем, что Фонд энергоэффективности будет внедрять от 3,5 тыс. до 5 тыс. таких проектов в год. Хочу также проанонсировать, что завтра, 29 августа, мы проведем первый семинар с Фондом энергоэффективности, энергоаудиторами и председателями ОСМД, которые заинтересованы в такой помощи", – сообщил Зубко.

Он отметил, что ОСМД будут работать напрямую с "Укргазбанком", который первым подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом энергоэффективности. А сам Фонд будет оказывать техническую поддержку, предлагать технологии, но выбирать, с кем работать, кто должен быть энергоаудитором, какими будут сервисные и проектные компании, будет именно ОСМД.

В Украине уже более 600 многоквартирных жилых домов приняли меры по энергоэффективности и получили свои сертификаты. Есть рекомендации, что нужно сделать с домами, чтобы по уровню потребления приблизить их к европейским стандартам. На сегодня Украина в жилом секторе потребляет в четыре раза больше энергоресурсов, чем любая европейская страна.

Что возмещает грант:

  • проведение энергетического аудита;
  • разработка проектной документации и ее экспертизы (в том числе обследование объекта (здания);
  • принятие мер по энергоэффективности, включающей стоимость работ (услуг), оборудования и материалов;
  • услуги по техническому и авторскому надзору;
  • сертификация энергетической эффективности здания после реализации проекта;
  • обследование инженерных систем здания.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145107
 
 
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