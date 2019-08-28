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 С начала года от малой приватизации поступило 870 миллионов, – Кубив

Малая приватизация с начала 2019 года принесла бюджету около 870 млн грн.

Об этом на брифинге сказал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"За восемь месяцев малая приватизация принесла государству 870 млн грн. Состоялось 748 успешных аукционов", - сказал Кубив.

Согласно закону Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", который вступил в силу в марте 2018 года, малая приватизация происходит через электронную систему "ProZorro.Продажи". Речь идет об активах государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145099
 
 
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