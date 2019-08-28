 "Укравтодор" показал строительство бетонной дороги в Николаевской области. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Украины, передает БизнесЦензор.

В "Укравтодоре" заявляют, что ремонт проводится на четырех наиболее проблемных участках дороги - между населенными пунктами Воссиятское, Семеновка, Водяно-Лорино.

"Верхний слой покрытия из тяжелого бетона имеет толщину 26 см. На продольных и поперечных швах верхнего слоя на глубине 13 см укладываются армирующие элементы. Сейчас завершены работы по устройству основания под верхний слой цементобетона, в частности, обустройства дренирующего слоя основания по всей ширине из щебеночно-песчаной смеси ЩПТ-40, укрепленной цементом марки ММ-60, расширение дорожной одежды, устройство конструктивных слоев из цементобетонного дорожного покрытия с предыдущим усилением основы", - сказано в сообщении.

На других участках дороги продолжаются работы по переносу существующих коммуникаций, устройство водосбросов (обратная засыпка), ремонт железобетонного моста (с. Водяно-Лорино) и другие работы.

Контроль качества ремонтных работ и материалов осуществляется постоянно инспекторами САД в Николаевской области совместно с работниками лаборатории по контролю качества производства.

В связи с проведением капитального ремонта дороги с устройством цементобетонного покрытия, с целью эффективного и качественного проведения ремонтных работ введено ограничение движения для грузовых транспортных средств общей массой свыше 10 тонн. На дороге Н-14 установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

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