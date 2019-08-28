 Interpipe Пинчука договорилась о реструктуризации облигаций на $200 миллионов

Об этом сообщается в объявлении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, большинство держателей обеспеченных облигаций под гарантии "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб" и "Интерпайп Украина" на сумму $200 млн под 10,25% годовых, подлежащих погашению в 2017 году, согласились предложенные "Интерпайпом" на условия реструктуризации.

При этом уточняется, что согласие было получено на условиях и при соблюдении условий, содержащихся в меморандуме о получении согласия от 14 августа 2019 года.

"Согласие на предложения, изложенные в меморандуме о достижении согласия, были получены от требуемой доли держателей облигаций", – указано в объявлении.

Данное решение о реструктуризации вступает в силу с 28 августа текущего года.

"Реализация самой реструктуризации остается предметом дополнительных условий, эмитент рассчитывает в будущем сделать дополнительные заявления относительно реализации реструктуризации", – отмечается в объявлении компании.

Как сообщалось, ранее в августе трубно-колесная компания "Интерпайп" подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) о проведении реструктуризации своей задолженности перед кредиторами.

Запрос компании на оформление реструктуризации – достижение Меморандума о получении согласия (Consent Solicitation Memorandum) – датируется 14 августа 2019 года, ожидаемое подписание соглашения о реструктуризации состоится 29 августа 2019 года.

Реструктуризацию проводит холдинговая компания группы – Interpipe Holdings Limited (Кипр).

Согласно обнародованным документам, компания предлагает держателям своих существующих нот (бондов) номинальной стоимостью $1000 каждая по ставке10,25% на общую сумму $200 млн со сроком погашения в 2017 году согласиться на внесение изменений в обязательства компании с выпуском новых облигаций.

Для этого предлагается выпустить новые ноты стоимостью $410,53 за $1000 основной суммы существующих облигаций под такие же проценты, в результате общая сумма выпускаемых новых облигаций составит $82,11 млн на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации.

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Ранее стало известно, что "Интерпайп" в рамках реструктуризации намерен увеличить объем выпуска бондов с $330 до $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения $150 млн до 31 декабря 2023 года, а остальной суммы до 31 декабря 2024 года

Напомним, в апреле ресурс Reorg Research со ссылкой на свои источники сообщил, что "Интерпайп" получил 100% согласие кредиторов на предложение о реструктуризации своих обязательств и планирует завершить их до 30 июня этого года.

По данным Reorg Research, из общего долга в $1,3 млрд обязательства перед кредиторами оборотного капитала на $125 млн будут оформлены займом на $45 млн, перед другими кредиторами, включая держателей еврооблигаций, – новыми шестилетними еврооблигациями с купоном 10,25%, займом на $45 млн под 6,65% годовых и инструментами восстановления стоимости (VRI, EBITDA-деривативы), выплаты по которым будут привязаны к EBITDA "Интерпайпа".

"Интерпайп" с 2012 года не обнародует финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.

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