 Украинский рынок авиаперевозок показал рекордный рост в Европе. ИНФОГРАФИКА

Об этом пишет польское экспертное издание pasazer.com, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

В исследовании проанализирована работа аэропортов Центральной Европы. Лидирует по росту пассажиропотока Украина. Аэропорты страны обслужили 10,7 млн пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству обслуженных пассажиров Украина заняла второе место после Польши - 22,3 млн человек. Румыния - на третьем месте с 10,5 млн пассажиров.

Крупнейшие аэропорты Центральной Европы, которые обслуживают 10 млн пассажиров, - Вена, Варшава, Прага, Будапешт, Бухарест и Киев-Борисполь. Лидером по росту пассажиропотока (+24%) стал аэропорт в Вене, обслуживний 14,7 млн человек. "Борисполь" занял шестое место с 6,7 млн пассажиров и 20-процентным ростом по сравнению с первым полугодием 2018 года. В исследовании отмечают, что аэропорт показывает стремительную динамику роста, в июне "Борисполь" обслужил почти на 28% больше пассажиров, чем за июнь прошлого года.

Успех аэропорта обусловлен увеличением рейсов Ryanair, которая открыла в Киеве свою базу и 11 новых маршрутов в начале прошлого зимнего сезона. Кроме того, появились авиакомпании Flydubai, SkyUp, Lauda и Brussels Airlines. Семь перевозчиков существенно расширили предложение: Windrose Aviation, Swiss, Qatar, airBaltic и Austrian.

"Показательны также цифры Киева за июнь: количество авиапассажиров увеличилось на 25,6%, что даже лучше, это при росте рейсов на 20,8%. Еще одно подтверждение положительного влияния лоукостов с их высоким уровнем заполняемости мест на стимулирование рынка и повышение производительности аэропорта", - написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Исследование подготовлено на основе данных сайта OAG Schedule Analyzer и предоставленных аэропортами, компетентными органами в области гражданской авиации и сайтом Anker Report.

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