 Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Автокразбанка"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Автокразбанк" прекращены", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, действия должностных лиц ПАО "АКБ Банк" ("Автокразбанк") привели к убыткам на сумму более 700 млн грн, что составляет две трети от общего кредитного портфеля банка. Вывод средств из банк накануне признания его неплатежеспособным происходил через схему кредитования и поручительства связанных с акционерами компаний, а также через австрийский Meinl Bank.

Напомним, НБУ признал ПАО "АКБ Банк" ("Автокразбанк") неплатежеспособным 30 мая 2014 года, а 29 августа того же года решил ликвидировать банк.

На дату ликвидации его акционерами были указаны Сергей Пахальчук (22,875 %), Андрей Лизогуб (22,7235%) и Андрей Некрилов (22,4604%).

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