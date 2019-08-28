 Минрегион призвал местные власти стимулировать строительство встроенных детсадов

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Сегодня во многих городах, особенно в районах с плотной застройкой, очень острой является проблема недостатка необходимой социнфраструктуры: детсадов и школ. Для решения этой проблемы еще в прошлом году новыми государственными строительными нормами, в частности, было разрешено проектировать небольшие садики на первых этажах жилых домов. Конечно, с соблюдением всех необходимых требований. И это уже можно и нужно делать на местах для решения вопроса с нехваткой этих заведений", – подчеркнул Парцхаладзе.

"Также мы хотим, чтобы по аналогичному принципу в Украине было разрешено делать небольшие встроенные начальные школы – 1-4 классы. Ведь в отдельных районах найти участок под школу площадью минимум 1,4 га не всегда просто. Тем более, что, согласно ГСН, должен быть обязательно соблюден радиус пешеходной доступности до 300 м до детсада и до 750 м до школы", – добавил заместитель министра.

Чиновник напомнил, что в новых государственных строительных нормах по градостроительству содержатся более жесткие нормы для размещения детских садов и школ. Поэтому на 1000 жителей должно быть обеспечено 38 мест в детсадах и 135 мест в школах.

Среди плюсов размещения встроенных и встроенно-пристроенных детсадов в жилые дома замминистра назвал:

обеспечение жителей комфортными условиями для воспитания детей рядом с домом;

уменьшение диспропорции между строительством жилья и социальной инфраструктуры в населенных пунктах;

снятие социального напряжения с катастрофической нехваткой мест в детсадах;

разгрузка дорог от дополнительного транспорта.

Согласно новым ГСН, размещения дошкольных учебных заведений разрешено в виде:

встроенных в 1-2 этажи жилых домов помещений групп кратковременного (до четырех часов) пребывания;

встроенных в 1-2 этажи жилых домов дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садиков, детсадов) вместимостью до 80 мест;

встроенно-пристроенных в 1-2 этажи жилых зданий дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (6 групп);

пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (8 групп) к глухим торцам жилых домов.

В то же время при проектировании таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования и соответствующие ГСН относительно жилых домов. Земельный участок такого детсада должен отделяться от придомовой территории жилого дома ограждением и зелеными насаждениями. Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений во встроенных и встроенно-пристроенных детсадах должна соответствовать требованиям ГСН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram