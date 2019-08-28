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 Кабмин утвердил соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией

Кабинет министров утвердил межправительственное Соглашение с Республикой Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №780 от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

"Соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам", – отмечается в комментарии к документу.

Положениями Соглашения также отменяется необходимость оформления долгосрочных виз для трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и/или иммиграции, а также вводится бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.

"О дате начала применения положений Соглашения будет сообщено дополнительно", – указано в комментарии к постановлению.

Как сообщалось, Украина подписала соглашение с правительством Северной Македонии о безвизовом режиме 12 июля.

Ранее соглашение о безвизе с Северной Македонией Украина должна была продлевать каждый год.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145082
 
 
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