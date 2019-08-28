 Кабмин утвердил соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №780 от 21 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

"Соглашением предусмотрено введение безвизового режима взаимных поездок граждан для краткосрочного (до 90 дней в течение 180 дней) пребывания по действительным биометрическим проездным документам", – отмечается в комментарии к документу.

Положениями Соглашения также отменяется необходимость оформления долгосрочных виз для трудоустройства, обучения, воссоединения семьи и/или иммиграции, а также вводится бесплатное оформление других категорий долгосрочных виз.

"О дате начала применения положений Соглашения будет сообщено дополнительно", – указано в комментарии к постановлению.

Как сообщалось, Украина подписала соглашение с правительством Северной Македонии о безвизовом режиме 12 июля.

Ранее соглашение о безвизе с Северной Македонией Украина должна была продлевать каждый год.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram