 Кредиторы потребовали от Алчевского комбината ИСД 125 миллиардов

Согласно судебным материалам, ранее суд получил заявления ряда компаний с кредиторским требованиями к "Алчевскому меткомбинату" на общую сумму около 125 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В том числе кипрская Margit Holdings Limited (связана с российским ВЭБом) заявила требования к предприятию на 75,8 млрд грн, кипрские Indumet Limited – на 28,9 млрд грн, Landmont Limited – на 3,85 млрд грн, Flodinal Limited – 1,8 млрд грн, "Ричком Лимитед" – 1,55 млрд грн.

Кроме того, заявленные требования французского Societe Generale составляют 1,4 млрд грн, BpiFrance Assurance Export – 779 млн грн, Raiffeisen Bank International AG (Австрия) – 606 млн грн, Puyang Refractories Group Co, Ltd (Китай) – 280 млн грн, ING DIBA AG (Германия) – 271 млн грн, Alwen Trading Limited (Британские Виргинские острова) – 258 млн грн.

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" заявило о требованиях на 5,27 млрд грн, ПАО "Алчевский коксохимический завод" – 1,84 млрд грн, ООО "Луганское энергетическое объединение" – 871 млн грн, ООО "Сотис-Групп" – 650 млн грн, ООО "Инвестиционно-Кредитный Альянс" – 311 млн грн, ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" – на 295 млн грн.

ПАО "Алчевский металлургический комбинат" входит в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), основными контролерами которой с 2010 года считаются структуры, близкие к российской госкорпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ.РФ). Среди миноритариев "ИСД" – Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

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Как сообщалось, в августе Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа.

Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей.

В целом ВЭБ оценивал расходы на покупку 50%+2 акции ИСД в 2009 году и оборотное финансирование компании в $8 млрд.

В декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере контроля над активами ПАО "Алчевский металлургический комбинат", находящимися на оккупированной части Донбасса. По данным СМИ, меткомбинат находится под контролем структур Сергея Курченко.

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