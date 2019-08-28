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 Законопроект Зеленского предусматривает допуск юрлиц к рынку земли, – Трофимцева

Президентский законопроект об обороте земель сельхозназначения в Украине, который должен быть обнародован в течение двух недель, предусматривает допуск юридических лиц к рынку земли.

Об этом сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Позиция президента по поводу юрлиц довольно либеральная, и это как раз одно из тех разногласий, которое существует между нами. Я считаю, что определенные ограничения, предохранители, должны устанавливаться на первом переходном этапе, я выступаю за поэтапность открытия рынка и, соответственно, за поэтапную его либерализацию", - сказала Трофимцева.

По ее словам, базой президентского законопроекта выступает правительственный.

"Изменения, которые в нем будут, касаются юридических лиц, я думаю, мы его увидим в ближайшее время, он будет внесен в Верховную Раду как президентский, но это будет предметом разговора после первого дня работы Верховной Рады, после формирования нового Кабинета министров. Этот вопрос недели-двух максимум", - сказала и.о. министра аграрной политики.

Кроме того, Трофимцева уточнила, что в рамках земельной реформы будет презентовано минимум 6-7 законопроектов, которые будут направлены на нормальное функционирование рынка земли.

Как сообщалось, команда президента Владимира Зеленского намерена презентовать законопроект об открытии рынка земли в августе с перспективой принятия его в этом году (с предварительным условием переходного периода до 10 месяцев). Однако перед открытием рынка земли, полагают в Офисе президента и партии "Слуга народа", следует принять ряд таких превентивных мер как борьба с рейдерством и обеспечение доступного финансирования фермеров.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145078
 
 
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"Законопроект Зеленского предусматривает допуск юрлиц к рынку земли, - Трофимцева" - где можно ознакомиться с этим законопроектом?
В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства.

Этот законопроект должен быть похожим на израильский закон про землю.
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Так ЗЕбил же не со своей "Исторической родиной" гешефты устраивать собрался а с "перевалочным пунктом"! В случае чего он из широких штанин не только обрезанный достанет а ещё и второй (третий) паспорт!
Говорил же его папа Карло Беня что троекратное гражданство в Украине не запрещено...
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Де проект ЗУ? Що це за вкид, і навіщо юр.особам?
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