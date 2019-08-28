 Количество больничных с начала года снизилось на 4,3%

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общее количество листков нетрудоспособности снизилась на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество дней временной нетрудоспособности уменьшилось на 4,1%.

По словам и.о. директора исполнительной дирекции ФССУ Сергея Нестерова, динамика уменьшения количества дней временной нетрудоспособности, среди прочего, является результатом деятельности рабочих органов исполнительной дирекции Фонда по предупреждению нецелевых расходов по общеобязательному государственному социальному страхованию.

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