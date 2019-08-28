[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.98 27.59
 Социальная политика
  128  0
Все про:страхование (234) больничный (4)

 Количество больничных с начала года снизилось на 4,3%

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-июль 2019 года принял на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Общее количество листков нетрудоспособности снизилась на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество дней временной нетрудоспособности уменьшилось на 4,1%.

По словам и.о. директора исполнительной дирекции ФССУ Сергея Нестерова, динамика уменьшения количества дней временной нетрудоспособности, среди прочего, является результатом деятельности рабочих органов исполнительной дирекции Фонда по предупреждению нецелевых расходов по общеобязательному государственному социальному страхованию.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145068
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Болтон ВР Донбасс Зеленский Киев Коломойский Россия суд Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх