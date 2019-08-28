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Все про:долг (1229) кредит (1211) суд (1941) УкрСиббанк (16) WOG (15)

 Сеть WOG урегулировала долговой конфликт с "Укрсиббанком"

ООО "ВОГ Ритейл" и связанные компании погасили часть задолженность перед "Укрсиббанком" после того, как банк получил решения судов о принудительном взыскании долга.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решения судов, передает БизнесЦензор.

Так, Хозсуд Волынской области 24 июня издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 20 мая о взыскании с ООО "Вест Ойл Груп" (как поручителя ООО "ВОГ Ритейл") в пользу "Укрсиббанка" 174,7 млн грн задолженности (по договору от 17 июля 2014 года).

Кроме того, 11 июня этот же суд выдал приказ о принудительном исполнении своего решения от 13 мая о взыскании с ООО "Вест Ойл Груп" в пользу "Укрсиббанка" еще $3,5 млн (94,15 млн грн) по еще одному кредитному договору от 17 июля 2014 года (и в этом случае заемщиком было ООО "ВОГ Ритейл").

Вместе с тем, постановлениями от 2 и 27 июля Хозсуд Волынской области признал приказы от 11 и 26 июня не подлежащими выполнению, учитывая то, что в конце мая "Укрсиббанк" и ООО "ВОГ Ритейл" заключили дополнительные соглашения, на выполнение которых должник уплатил кредитору 121,6 млн грн и $2,5 млн, а кредитор совершил прощение задолженности заемщика на 86,8 млн грн и $1,2 млн (основная сумма долга + проценты и комиссии).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145066
 
 
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