 Коломойский предложил провести взаимозачет долгов с Россией

Об этом олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью ЦензорНет, сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас работают юристы над тем, чтобы долг Украины, который существует, за которые Украина судится, – там миллиарды по обязательствам перед РФ, или, например, $110 млн за "Татнафту", возможно, после победы в судах удастся законно списать. Непростая задача, но реализуемая", – сказал Коломойский.

Олигарх напомнил, что кроме принадлежащих ему компаний, арбитражные процессы против России инициировали ряд других предпринимателей и госпредприятий.

"Уже не единственный сужусь. Уже и Ахметов с ними судится, "Приватбанк", "Ощадбанк". Там, к чему я имел отношение – что-то все время выигрываем. Там где я есть, и там, где меня нет, но я понимаю о юридических процессах – там под $2 млрд сумма убытков. Кстати, "Приватбанк" тоже судится – у них иск больше, чем $1 млрд. В разных странах идет рассмотрение. Вот я знаю, что в Швейцарии потерпели серьезное фиаско россияне", – рассказал Коломойский.

При этом бизнесмен допустил аресты российского имущества в европейских странах по выигранным украинскими компаниями искам.

"На это и рассчитываем. Или долги Украины какие-то удастся погасить", – добавил Коломойский.

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Как сообщалось, в сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение дело по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выпущенным в 2013 году в рамках договоренностей Виктора Януковича и российского президента Владимира Путина. Россия оспорила это решение Апелляционного суда Англии в Верховном суде Великобритании.

Кроме того, в июне Арбитражный суд Северо-Кавказского округа РФ встал на сторону "Татнефти" в споре в взыскании с Украины на $112 млн за захват "Уктатнафты" структурами Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты.

В мае 2018 года стало известно, что Арбитраж в Гааге присудил $159 млн по иску 18 украинских предприятий относительно захваченных активов в Крыму, среди которых есть связанные с Игорем Коломойским. Таким образом Международный арбитраж вынес первое, прецедентное решение по существу в пользу украинских компаний, лишившихся своих активов в Крыму в результате оккупации России. Затем решения арбитража в свою пользу получили и другие украинские компании.

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