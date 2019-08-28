[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.98 27.59
 Промышленность
  163  0
Все про:Укртатнафта (130) нефтепровод (134) нефтепродукты (151)

 "Укртранснафта" провела ремонт крупнейшей нефтеперекачивающей станции в Украине

АО "Укртранснафта" провела капитальный ремонт крупнейшей в Украине линейной производственно-диспетчерской станции "Броды", которая находится во Львовская области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

Капремонт на станции продолжался 1,5 года. Компания обновила ряд зданий, сооружений и заменила техническое оборудование.

Кроме этого, проведено благоустройство территории станции и прилегающей территории: заменены дорожное покрытие, тротуары, устроены площадки с фибробетона, обустроены газоны и территорию для отдыха работников.

Сейчас на станции продолжаются работы по замене дорожного покрытия.

Большинство ремонтных работ на станции проводилась без прекращения процесса перекачки нефти. Только при выполнении текущего ремонта помещения магистральной насосной второй очереди и нефтяных насосов их выводили на неделю в ремонт.

"Укртранснафта" впервые проводит обновление такого уровня на станции и уже начала аналогичные работы на НПС Жулин, ЛПДС Сколе, НПС Куровичи (Львовская обл.).

ЛПДС "Броды" - крупнейшая в Украине линейная производственно-диспетчерская станция, расположенная в с. Смольное (Бродовский р-н, Львовская обл).

Работает с 1961 года, задействована в процессе транспортировки нефти в Европу. Резервуарный парк станции насчитывает 17 емкостей. В его состав входит крупнейший нефтяной резервуар на территории нашего государства (75 тыс. м куб.).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145060
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Болтон ВР Донбасс Зеленский Киев Коломойский Россия суд Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх