 Тернополь вновь закупит 50 подержанных европейских автобусов за 80 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно объявлению в ProZorro, тендерные предложения принимаются до 30 сентября текущего года, аукцион намечен на 5 ноября. Срок поставки техники – до 20 декабря 2019 года.

Предыдущий тендер на закупку таких автобусов в ProZorro был объявлен 24 июля, однако на участие в нем была подана только одна заявка от ООО "Украинская транспортно-финансовая группа " (Луцк), с предложением 50 автобусов MAN А21 стоимостью 1,62 млн грн каждый (с НДС). Поэтому 27 августа торги были отменены.

Техническими условиями тендера предусмотрена поставка низкопольных автобусов производства стран ЕС, которые эксплуатировались только в странах, входящих в Евросоюз в настоящее время или в скандинавских странах, и не эксплуатировались в Украине.

Автобусы марок Mercedes-Benz; Volvo; Solaris; MAN (или эквивалент) должны быть выпущены не ранее 2007 года с пробегом не более 600 тыс. км, быть технически исправными и подпадать под сертификацию в Украине. При этом продавец должен гарантировать поставку не менее 10 ед. автобусов одной марки, модели.

Машины должны быть длиной не более 12 м, высотой до 3 м, приспособлены для пассажиров с ограниченными физическими возможностями; пассажировместимость – 80-110 человек (в том числе мест для сидения – не менее 28+1), с двигателем внутреннего сгорания стандарта Евро-5, работающем на дизельном топливе или сжиженном газе стандарта Евро-5. Износ шин не должен превышать 65%.

Согласно условиям тендера, оплата за автобусы проводится после растаможки, взятия на учет и постановки на баланс с отсрочкой первого платежа 60 календарных дней, далее ежемесячно равными платежами в течение 60 месяцев.

По информации в ProZorro, всего в текущем году Тернополь запланировал купить 100 подержанных европейских автобусов, и первоначально объявил два тендера еще в марте – на 50 ед. 12-метровых автобусов за 81 млн грн и 50 ед. 9-метровых за 60,78 млн грн. Однако из-за отсутствия заявок торги были отменены. Аналогичная попытка была предпринята в мае, с тем же результатом.

Затем в июле вновь были объявлены аналогичные тендеры, один из которых (на 81 млн грн) уже признан не состоявшимся 27 августа, а заявки на участие во втором (на 60,78 млн грн) принимаются до 28 августа.

По информации на сайте горсовета Тернополя, закупка автобусов проводится в рамках создания единой коммунальной транспортной компании, которая будет предоставлять услуги пассажирских перевозок в городе.