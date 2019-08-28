 Глава Нацбанка пояснил обнаруженные НАПК расхождения в декларации

Об этом глава Нацбанка рассказал в интервью The Page, передает БизнесЦензор.

"Я получил решение Назка по недостоверных данных в моих декларациях. В заключении говорится, что наличия конфликта интересов не установлено, а правовые основания для установления признаков незаконно обогащения отсутствуют. При этом мне разрешено внести необходимые изменения", – сообщил Смолий.

НАПК выдвинула ряд замечаний к декларации Смолия. В частности, Нацагентство указало как "недостоверную информацию" указанную им стоимость недвижимости, которая ему принадлежит.

В частности Смолий указал, что владеет 8,08% объекта недвижимости в Черкассах. При этом в графе "стоимость" он отметил полную цену этого объекта – около 3 млн грн.

"НАПК расценило это как нарушение: надо было указать стоимость только той доли, которая принадлежит мне, то есть 242 тыс. грн. То есть я не не задекларировал, а наоборот – указал больше. Вся эта разница была признана как "недостоверное предоставление информации", – пояснил глава НБУ.

Еще одно замечание касается доходов и средств на счетах главы Нацбанка. Так, НАПК обнаружило отклонения по счетам "на $0,02, на 4,32 евро и на $73" при том, что в целом Смолий задекларировал довольно значительные суммы (например $3 млн в "Укрэксимбанке") согласно информации, которую ему предоставили сами банки.

Также у НАПК есть замечания относительно земли, которой владеет Смолий.

"Качество нашего земельного кадастра оставляет желать лучшего. В нем за мной до сих пор учитываются земельные участки, мне уже давно не принадлежат, которые я продал. Но информация в кадастре то осталась", – пояснил глава НБУ.

Смолий добавил, что эти замечания НАПК также передало в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), детективы которого будет решать, было ли это заведомо недостоверное предоставление информации.

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Как сообщалось, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверных сведений в декларации председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

По подсчетам Нацагентства, общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет свыше 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и 3,2 млн грн соответственно.

В НАПК напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 – 1 Уголовного кодекса Украины.

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