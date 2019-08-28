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 Экс-вице-премьер Колесников планирует расширить мощности по производству свинины

Владелец компании "АПК-Инвест", бывший вице-премьер министр Борис Колесников строит новые мощности в Донецкой области.

Об этом Колесников сообщил LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Мы возле Покровска строим вторую очередь свинокомплекса. Это позволит нам увеличить имеющиеся мощности вдвое", – сказал бизнесмен, не уточнив стоимость и сроки запуска проекта.

По данным Ассоциации свиноводов Украины, по состоянию на 1 января 2019 года "АПК-Инвест" является крупнейшим производителем свинины с объемом производства 58,18 тыс. тонн свинины. Общее поголовье комплекса составляет 290,6 тыс. голов, из которых 24,79 тыс. – маточное поголовье.

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По данным Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), в 2018 году "АПК-Инвест" стал лидером по экспорту свинины за границу. Компания поставила на внешние рынки 71% свинины из Украины.

"АПК-Инвест" — вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов — до производства и реализации мясной продукции. На рынке компания представлена продукцией ТМ "М'ясна весна".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145047
 
 
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