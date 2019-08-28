 Верховный Суд отложил рассмотрение дела Суркисов на 1 миллиард по "Приватбанку"

Об этом со ссылкой на FinСlub сообщает БизнесЦензор.

Эти средства были размещены на депозитных счетах в ПриватБанке, но в декабре 2016 года были направлены временной администрацией банка в рамках процедуры bail-in на покупку акций допэмиссии ПриватБанка в процессе вывода учреждения с рынка с участием государства.

"Большая Палата Верховного Суда сняла с рассмотрения дело №826/20221/16. Следующая дата судебного заседания судом еще не определена", – сообщили в пресс-службе НБУ.

Суды первых двух инстанций в 2017 году отменили решение НБУ № 105 от 13 декабря 2016 года, которым члены семьи Суркисов признавались связанными с ПриватБанком лица. На этом основании суды отменили bail-in в части их средств и постановили вернуть семье Суркисов их депозиты.

Речь идет о президенте футбольного клуба "Динамо" Игоре Суркисе, его дочери Марине, дочери его брата - Светлане, отцу Игоря – Рахмиле Суркисе, а также о Полине Ковалик.

13 ноября 2017 года было открыто исполнительное производство по взысканию денег с ПриватБанка в пользу семьи Суркисов.

Высший административный суд 16 ноября 2017 года отказался удовлетворить ходатайство Национального банка об остановке выполнения решения суда о взыскании с ПриватБанка свыше 1 млрд грн в пользу семьи Суркисов. С декабря 2017 года статус производства был переведен с "открыто" в "принудительное исполнение".

ПриватБанк в 2018-м году был вынужден выполнить решение апелляционной инстанции, уменьшив эту сумму на кредитную задолженность Суркисов.

"У банка были дополнительные встречные требования (задолженность перед банком по кредитным картам) и мы осуществили все полагаемые в таких случаях начисления, повышенные проценты, штрафы , пени, и провели зачет однородных требований", – сообщала FinClub заместитель главы ПриватБанка Галина Пахачук в сентябре 2018 года.

В январе 2019 года НБУ, ПриватБанк и Минфин оспорили в Верховном Суде постановление Окружного админсуда Киева от 17 мая 2017 года и определение Киевского апелляционного админсуда от 6 ноября 2017-го.