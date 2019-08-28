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 Сеть европейских казино подала в международный суд иск против Украины

Эстонская компания Olympic Entertainment Group подала в международный арбиртаж (Permanent Court of Arbitration, PCA) иск против Украины, сообщается на сайте суда.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Olympic Entertainment Group AS (Эстония) против Украины. PCA открывает административное сопровождение в этом арбитраже, возбужденным в соответствии с Соглашением между правительством Эстонской Республики и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций (15 февраля 1995 года) и Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года", – указано в сообщении.

Как сообщалось, в 2010 году Olympic Entertainment Group (OEG, Эстония), владеющая сетью казино в восьми европейских странах, потребовало от украинских властей компенсации понесенного компанией убытка в размере EUR12 млн из-за запрета ведения игорного бизнеса в стране.

Компания закрыла все свои казино в Украине в связи со вступлением в силу 25 июня 2009 года закона "О запрете игорного бизнеса в Украине" (№1334-VI). Длительное время проходила процедура возможного досудебного урегулирования спора, однако она завершилась безрезультатно.

OEG вышла на рынок Украины в ноябре 2004 года. Осенью 2007-го компания приобрела в стране пять казино "Эльдорадо" за EUR9,2 млн. На 3 августа 2009 года их общее количество в Украине составляло 24.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145030
 
   
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Украіна, як і дурнувата рашка, закрила всі легальні казіно в країні, (нагадую, це відбулось одразу після того, як це зробила засраха), натомість дала можливість їм існувати нелегально, щоб платили не в бюджет країни а в кишені різним уїбанам при владі.
Правильно роблять естонці, хай платять неустойку за порушення прав інвесторів.
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ви так кажете "хай платять", ніби платити буде якийсь там невідомо хто. ви ж розумієте, що платити буде бюджет України з наших з вами податків, тобто насправді всі ми? )
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треба дотримуватись свого слова. Авторитет важливіший за гроші. Будемо платити. Можливо, хоч це підтвердить те, що Україна - країна де працюють Закони і міжнародні правила ведення бізнесу., а не самодурка-рашка, яка живе за своім власним беззаконням та по поняттям.
Який інвестор піде в нашу країну, в якій він ничим не захищений ?
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вОна ж церковна миша, навіть власного житла не має ))
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це не країна подає позов, а власники бізнесу. Це не одне й те саме. Права інвесторів треба поважати. Принаймні, так відбувається в цивілізованому світі.
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