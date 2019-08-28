 Сеть европейских казино подала в международный суд иск против Украины

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Olympic Entertainment Group AS (Эстония) против Украины. PCA открывает административное сопровождение в этом арбитраже, возбужденным в соответствии с Соглашением между правительством Эстонской Республики и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций (15 февраля 1995 года) и Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года", – указано в сообщении.

Как сообщалось, в 2010 году Olympic Entertainment Group (OEG, Эстония), владеющая сетью казино в восьми европейских странах, потребовало от украинских властей компенсации понесенного компанией убытка в размере EUR12 млн из-за запрета ведения игорного бизнеса в стране.

Компания закрыла все свои казино в Украине в связи со вступлением в силу 25 июня 2009 года закона "О запрете игорного бизнеса в Украине" (№1334-VI). Длительное время проходила процедура возможного досудебного урегулирования спора, однако она завершилась безрезультатно.

OEG вышла на рынок Украины в ноябре 2004 года. Осенью 2007-го компания приобрела в стране пять казино "Эльдорадо" за EUR9,2 млн. На 3 августа 2009 года их общее количество в Украине составляло 24.