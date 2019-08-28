 Путин пообещал начать поставки газа по "Турецкому потоку" до конца года

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Исходим из того что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям", - сказал Путин.

После завершения строительства второй нитки поставки будут идти транзитом в Европу через территорию Турции, напомнил Путин.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин заявил, что поставки газа по "Турецкому потоку" ожидаются к 31 декабря. Российская часть газопровода "Турецкий поток" готова на 99%, морской газопровод построен, сообщил Аксютин в июле.

По данным на середину августа, строительство приемного терминала для морского газопровода "Турецкий поток" завершено на 95% от общего объема работ, сообщала проектная компания South Stream Transport B.V., которая занимается строительством морского участка газопровода. Приемный терминал строится неподалеку от н.п. Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.