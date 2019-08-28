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Все про:Путин (352) Россия (4070) Турция (484) Турецкий поток (119)

 Путин пообещал начать поставки газа по "Турецкому потоку" до конца года

Газ по газопроводу "Турецкий поток" потечет в Турцию до конца 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Исходим из того что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям", - сказал Путин.

После завершения строительства второй нитки поставки будут идти транзитом в Европу через территорию Турции, напомнил Путин.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин заявил, что поставки газа по "Турецкому потоку" ожидаются к 31 декабря. Российская часть газопровода "Турецкий поток" готова на 99%, морской газопровод построен, сообщил Аксютин в июле.

По данным на середину августа, строительство приемного терминала для морского газопровода "Турецкий поток" завершено на 95% от общего объема работ, сообщала проектная компания South Stream Transport B.V., которая занимается строительством морского участка газопровода. Приемный терминал строится неподалеку от н.п. Кыйыкей в регионе Фракия в западной части Турции.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145025
 
 
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