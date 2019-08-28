 Коломойский предложил снять часть санкций с РФ для возвращения Донбасса

Об этом Коломойский заявил в интервью ЦензорНет, сообщает БизнесЦензор.

"Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17-го июля, когда они сбили "Боинг", были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают. Поэтому я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция", - сказал Коломойский.

Он заявил, что Донбасс надо возвращать под контроль Украины сейчас.

"Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - считает Коломойский.

Коломойский считает, что Россия вернет Донбасс Украине, потому что несет большие потери от введения санкций и только позиция Украины поможет снять часть санкций, что приведет к оживлению в российской экономике.

"Во-вторых, Донбасс для России большая обуза, на содержание выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета, и ситуация ухудшается. Донбасс российской экономике не нужен, это часть украинского промышленного комплекса, если они вернут нам промышленность Донбасса, у нас значительно вырастет товарооборот с той же Россией, который с 2014-го упал в три раза.

Реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там еле-еле кормят.

В-третьих, в противном случае – нам придется начать экономическую войну. Поднять вопрос, как металл, производимый на Донбассе, продается на экспорт, как Россия участвует в подделке сертификатов. Вот, например, Челябинский ферросплавный делает поставки на комбинаты в Енакиево и Алчевске, подадим его в санкционные списки и полностью закроем сбыт продукции в Европу.

В-четвертых, Донбасс сковывает крупные силы российской армии, они несут потери, затраты, вести две войны сразу в Сирии и Украине для России непомерное бремя, они очень уязвимы, их поэтому американцы вышвырнули из Венесуэлы.

В-пятых, геополитически Россия не может противостоять своим мировым конкурентам – США, Китаю, она ослаблена, против нее выстроен фронт, потому что Россия увязла в Украине.

В-шестых, Россия проиграла войну. Украину им не взять, а отдавать оккупированные территории рано или поздно все равно придется. Мы им на данный момент предлагаем уйти на основе договоренностей, когда они на многое могут влиять", - заявил Коломойский.