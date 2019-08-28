[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.98 27.59
 Энергетика, Инвестиции
  945  2
Все про:ГЭС (46) ФГИ (585)

 Фонд госимущества выставил на продажу Первомайскую ГЭС

Целостный имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции (р. Южный Буг, Николаевская обл.) выставлен на торги в электронной системе "ProZorro.Продажи" за 64,639 млн грн (без НДС).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Прием предложений осуществляется до 20:20 17 сентября, аукцион состоится в 11:02 18 сентября.

Общая площадь комплекса строений ГЭС – 2898,4 кв.м.

По данным Фонда госимущества Украины, Первомайская ГЭС в 2018-19 гг. не осуществляла деятельность по производству электроэнергии, тогда как в 2017 году выработка составила 63 тыс. кВт-ч, в 2016 году - 2798 тыс. кВт-ч.

Согласно условиям продажи, покупатель, в частности, должен обеспечить сохранение профиля деятельности ЦИК в виде производства э/э на протяжении пяти лет с момента перехода права собственности.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины осенью 2016 года разрешил приватизацию ЦИК Первомайской ГЭС, которая не вошла в уставный капитал ПАО "Николаевоблэнерго".

Первомайская ГЭС - первый подобный объект на Южном Буге, была заложена в 1925 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145010
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Постоянно распродуя свое имущество государство демонстрирует абсолютную неспособность эффективно им управлять! Но рано или поздно наступает момент осознания способности существования такого государства (или несуществования)!
 показать весь комментарий
 
Охренеть, самая дешевый источник электроэнергии (гидроэлектростанции) не производил электроэнергию последние полтора года??? Видать готовили к прихватизации за сумму которую прихватизаторы отобьют за год. Хотя это еще цветочки, скоро банда вазелина бабломойского до дерибана земли дойдет, вот там мы все узнаем почем маца в хайфе.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Болтон ВР Донбасс Зеленский Киев Коломойский Россия суд Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх