 Фонд госимущества выставил на продажу Первомайскую ГЭС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Прием предложений осуществляется до 20:20 17 сентября, аукцион состоится в 11:02 18 сентября.

Общая площадь комплекса строений ГЭС – 2898,4 кв.м.

По данным Фонда госимущества Украины, Первомайская ГЭС в 2018-19 гг. не осуществляла деятельность по производству электроэнергии, тогда как в 2017 году выработка составила 63 тыс. кВт-ч, в 2016 году - 2798 тыс. кВт-ч.

Согласно условиям продажи, покупатель, в частности, должен обеспечить сохранение профиля деятельности ЦИК в виде производства э/э на протяжении пяти лет с момента перехода права собственности.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины осенью 2016 года разрешил приватизацию ЦИК Первомайской ГЭС, которая не вошла в уставный капитал ПАО "Николаевоблэнерго".

Первомайская ГЭС - первый подобный объект на Южном Буге, была заложена в 1925 году.