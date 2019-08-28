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 Мировые цены на золото снижаются после скачка

Стоимость золота снижается в среду утром в рамках коррекции после скачка цены на 1% в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,55 доллара, или на 0,42%, до 1545,25 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,09%, до 18,28 доллара за унцию.

Снижение стоимости драгоценного металла в среду связано с фиксацией прибыли инвесторами после ее резкого роста днем ранее. В то же время, несмотря на коррекционное снижение, цена металла остается в районе максимума почти за 6 лет.

"Это скорее коррекционная динамика. Во вторник торги закрылись на отметке выше уровня сопротивления в 1535 долларов. Теперь золото повторно тестирует уровень в 1535 долларов, что является обычным явлением, когда преодолевается технический уровень", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег DailyFX Илья Спивак.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144988
 
 
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