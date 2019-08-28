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 Экс-глава "Смарт-холдинга" вышел из отбора главы "Укроборонпрома"

Экс-главы "Смарт-холдинга" Алексей Тимофеев, назначение которого генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" поддержал премьер-министр Владимир Гройсман, вышел из процесса отбора главы госконцерна.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я участвовал в процессе отбора руководителя концерна и прошел ряд этапов, но на сегодня из этого процесса вышел. Кандидатом на эту позицию я более не являюсь", – сообщил Тимофеев.

Он указал, что не будет принимать участия в конкурсе на главу "Укроборонпрома", если такой будет, и уточнил, что не располагает информацией о текущем статусе отбора и альтернативных кандидатах.

"Я занимался, занимаюсь и буду заниматься привлечением инвестиций и реализацией проектов в энергетике и производственном секторе. Есть такие проекты - welcome, а по "Укроборонпрому" - это не ко мне", – подытожил Тимофеев.

Как сообщалось, ранее глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус сообщил, что из длинного списка претендентов на руководящие посты в госконцерн рекрутеры выбрали шорт-лист из семи кандидатов, трое из которых готовы работать в новой команде. Он уточнил, что новая команда - это группа известных топ-менеджеров с разносторонним опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом, однако не назвал их.

Позднее член набсовета "Укроборонпрома" Давид Арахамия отметил, что на должность главы госконцерна будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить временного и.о. главы госконцерна, чтобы уже разбираться с существующими проблемами. Он прогнозирует, что конкурс произойдет не ранее чем через два месяца.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144975
 
 
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Интересно, а есть у нас в стране человек, который бы пришел на место начальника оборонпрома и честно, профессионально и за зарплату выполнял свою работу?
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