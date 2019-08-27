 "Укрэнерго" сократило чистую прибыль за полгода на 21%

Об этом свидетельствует отчетность госкомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за указанный период составил 3,6 млрд грн (за 6 месяцев 2018 года – 2,9 млрд грн).

Как сообщалось, утвержденный Кабмином финансовый план ГП "НЭК "Укрэнерго" на 2019 год предусматривает уменьшение чистой прибыли по сравнению с финпланом-2018 на 29% – до 1,9 млрд грн.

НЭК "Укрэнерго" в 2018 году получило 2,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше, чем в 2017-м (1,75 млрд грн).

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