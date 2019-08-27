 Советник Трампа заявил об опасности китайских инвестиций для Украины

Об этом Болтон заявил в комментарии "Европейской правде" во время своего визита в Украину, передает БизнесЦензор.

При этом советник президента США не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ о том, что США будут пытаться заблокировать продажу завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании китайским инвесторам.

"Мы планируем говорить о ряде транзакций (Украины с Китаем, – ред.), я не хочу концентрироваться на одной", – сказал он, выразив надежду, что украинская власть учтет возможные последствия китайских инвестиций в чувствительных секторах.

"Украина будет принимать свое решение, но, возможно, Украина найдет лучший выбор, который будет иметь лучшие последствия для ее граждан", – пояснил советник президента США.

Болтон напомнил, что США, как и Украина, имеют систему одобрения контрактов, связанных с военными технологиями, и исходят из принципа, по которому контракты, которые угрожают нацбезопасности, блокируются.

"Военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам", – отметил он.

"Мы считаем, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, в том числе через проект "шелкового пути", и через привлекательные инвестиции ... Мы сообщаем друзьям и партнерам об опасностях, которые таят китайские инвестиции", – добавил Болтон.

В то же время советник по нацбезопасности отказался комментировать вопросы о том, какие последствия могут быть в случае, если Украина не прислушается к советам партнеров, подчеркнув, что речь идет не о наказании, а о том, что такие контракты могут повредить самой Украине.

Болтон также особо отметил вероятную коррупционную составляющую вопроса: "Китайцы не боятся использовать коррупцию, или скажу прямо – взятки, чтобы получить решение, которого они хотят".

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Как сообщалось, по информации The Wall Street Journal, Болтон во время визита в Киев будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, так как это соглашение о воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.

Издание отмечало, что приобретение компании "Мотор Сич" будет способствовать наращиванию военных сил Китая.

Напомним, в июле Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения подконтролной китайским инвесторам офшорной компанией и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.

Еще в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ)подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

По данным следствия, в течение 2016 года Богуслаев продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.

СБУ в июле 2017 года открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский районный суд Киева в сентябре того же года наложил арест на акции "Мотор Сичи".

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.

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