 Минфин снизил ставку по самым долгосрочным гривневым облигациям

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом на покупку этих бумаг было подано 25 заявок по ставкам от 15% до 15,84% годовых, из которых было удовлетворено 15 на сумму 1,36 млрд грн, а средневзвешенная ставка была на уровне ставки отсечения – 15,3%.

Кроме того, примерно на 0,2 процентных пункта (п.п.) были снижены ставки отсечения и по другим облигациям, предложенным к продаже.

В частности, по шестимесячным бумагам ставка отсечения была установлена на уровне 16,3% годовых, 12-месячным – до 16%, 29-месячным – до 16,3%. Спрос на эти бумаги также упал: если на шестимесячные ОВГЗ его сокращение составило всего 6,7% – до 364,8 млн грн, то на 12-мес. и 29–мес. – почти в девять раз: соответственно до 77 млн грн и 56 млн грн.

В результате в целом на аукционах во вторник Минфин привлек 1,77 млрд грн.

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Как сообщалось, по итогам предыдущего аукциона 20 августа Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,07 млрд грн, что на 45% меньше, чем неделей ранее.

В прошлый вторник, 13 августа, Министерство финансов разместило гривневые облигациивнутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,96 млрд грн, что на 26% меньше, чем неделей ранее.

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