 На покупку акций "Проминвестбанка" не поступило ни одной заявки, – ПФТС

Об этом сообщили в пресс-службе биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На 15:00 (предельное время, установленное условиями аукциона, – ред.) 27 августа заявки и гарантийные взносы для участия в аукционе отсутствовали", – сообщили в ПФТС.

Как сообщалось, Государственная исполнительная служба (ГИС) выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за захваченное в Крыму недвижимое имущество связанных с Игорем Коломойским компаний.

Ранее интерес к покупке активов проявило несколько компаний – ООО "ФК "Женева" и "Европейськэ ощаднэ товариство", связанные с инвесткомпанией Investohills экс-главы украинского "Альфа-банка" Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций "Проминвестбанка" и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,99 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10 место среди 76 действовавших банков.

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