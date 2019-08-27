 Путин пожаловался на медленный рост доходов россиян

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", – сказал Путин.

Также российский президент призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики РФ, который в первом полугодии 2019 года составил всего 0,7%.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", – добавил Путин.

Читайте также: Рост ВВП во втором квартале ускорился до 4,6%, – Госстат

Как сообщалось, ранее Росстат сообщил, что за январь-март 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) выросла в годовом измерении на 0,5 млн человек и составила 20,9 млн человек. Показатель вырос до 14,3% против 13,9% в первом квартале 2018 года.

Одной из поставленных российским президентом Владимиром Путиным национальных целей было двукратное снижение уровня бедности к 2024 году.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram