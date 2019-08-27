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 Путин пожаловался на медленный рост доходов россиян

Инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого и с учетом повышения зарплат реальные доходы россиян растут медленно.

Об этом российский президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство", – сказал Путин.

Также российский президент призвал сделать более динамичным и устойчивым рост экономики РФ, который в первом полугодии 2019 года составил всего 0,7%.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", – добавил Путин.

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Как сообщалось, ранее Росстат сообщил, что за январь-март 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) выросла в годовом измерении на 0,5 млн человек и составила 20,9 млн человек. Показатель вырос до 14,3% против 13,9% в первом квартале 2018 года.

Одной из поставленных российским президентом Владимиром Путиным национальных целей было двукратное снижение уровня бедности к 2024 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144919
 
 
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