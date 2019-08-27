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 СБУ накупило новых автомобилей Toyota на 13 миллионов

Департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины 22 августа по результатам тендера заказал ООО "Кит-Т" легковые автомобили на общую сумму 12,54 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит СБУ 28 автомобилей Toyota Corolla 1.6, 6 M/T Vavlematic, Live. В том числе куплено, 9 белых автомобилей по 496,4 тыс. грн за штуку, 9 автомобилей цвета черный металлик по 504,7 тыс. грн и 7 авто цвета серый металлик тоже по 504,7 тыс. грн.

Каждая из машин будет иметь подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер с обдувом 2-го ряда сидений, мультиинформационный дисплей на панели приборов, подогрев передних сидений.

В автосалонах Toyota Corolla в комплектации Live можно приобрести за 507 тыс. грн, доплата за цвет "металлик" для этой модели составляет 8,5 тыс. грн. В базовой комплектации Corolla продают за 471 тыс. грн.

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На торгах конкурентами "Кит-Т" были ООО "Восток автомир" Алексея Кравчуна и ООО "ВиДи автострада" из группы Виталия Джуринского, их предложения были выше – 12,72 млн грн и 13,2 млн грн соответственно. Фирмы не торговались во время аукциона.

В аукционе также хотели принять участие ООО "Авто-Плаза", ООО "Премиум Моторс" и ООО "Автосамит ЛТД". Но их заявки были отклонены из-за отсутствия части документов и несоответствия требованиям тендерной документации в технической спецификации.

Официальный дилер Toyota в Украине ООО "Кит-Т" из Николаева принадлежит Геннадию Крашенинников и Андрею Турице, который руководит предприятием.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144917
 
 
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