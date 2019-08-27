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 Чешский бизнес заинтересован в производстве солнечных батарей на Закарпатье, – ОГА

Чешские предприниматели заинтересованы в производстве на Закарпатье солнечных батарей и возобновляемой энергии.

Об этом говорится в сообщении Закарпаской ОГА по итогам встречи с чешской делегацией, передает БизнесЦензор.

"Мы намерены углублять наше сотрудничество, прежде всего в экономической области. Поэтому приглашаю чешских бизнесменов инвестировать в экономику нашей области. Мы можем предложить вкладывать инвестиции в туристско-рекреационную отрасль, производство напитков и пищевых продуктов, развитие инфраструктуры", - сказал председатель Закарпатской облгосадминистрации Игорь Бондаренко.

Глава Устецко-Закарпатского агентства Павел Мусил выразил заинтересованность чешских предпринимателей в производстве на Закарпатье солнечных батарей, производстве возобновляемой энергии. Завод "Шкода" интересуется налаживанием производства автомобильного стекла в Закарпатской области.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144916
 
 
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