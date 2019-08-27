 Греция полностью отменит введенные в 2015 году ограничения на рынке капитала

Об этом министр финансов Греции Христос Стайкурас заявил в ходе выступления в парламенте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, этот шаг, предложенный в прошлом месяце греческим центробанком, был согласован с Единым надзорным механизмом (Single Supervisory Mechanism, SSM), подразделением Европейского центрального банка (ЕЦБ), созданным для контроля операций банков региона.

"Восстановление свободного движения капитала внесет существенный вклад в укрепление доверия к Греции и привлечение инвестиций, а также будет способствовать дальнейшему повышению рейтинга страны", – цитирует Стайкураса газета Financial Times.

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Напомним, власти страны были вынуждены ввести ограничения на движение капитала летом 2015 года, когда будущее Греции в еврозоне оказалось под вопросом из-за крупных проблем в банковском секторе и усиления противоречий между Афинами и греческими кредиторами относительно условий предоставления помощи.

Несмотря на то, что с тех пор ограничения были смягчены, греческим компаниям по-прежнему требуется получать специальное разрешение от центробанка на перевод сумм более 100 тыс. евро в день. Для частных лиц размер переводов ограничен суммой в 4 тыс. евро за два месяца.

Новое правительство Греции во главе с Кириакосом Мицотакисом, начавшее работу в июле этого года, сделало своим приоритетом снятие ограничений на движение капитала, рассчитывая, что это позволит увеличить инвестиции в экономику и поддержать ее рост.

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