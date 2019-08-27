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 "Укрзализныця" откроет в Киеве 108-метровый пешеходный мост. ФОТО

Через несколько недель "Укрзализныця" введет в эксплуатацию пешеходный мост на станции Киев-Демеевский.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Через несколько недель официально введем в эксплуатацию новый пешеходный мост на станции Киев-Демеевский. Строили его полвека назад. Срок экспулатации получился, а ремонты последних десятилетий - замена деревянных досок. Новый переход (длина - 108 метров) "Укрзализныця" строит с прошлого года. Мост соединяет два района города - Голосеевский и Печерский. Новому переходу специалисты дают срок эксплуатации также 50 лет. На финише сейчас уже отделочные работы", - написал Кравцов.

О стоимости и технических деталях Кравцов пообещал рассказать после завершения работ.

Укрзализныця откроет в Киеве 108-метровый пешеходный мост 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144911
 
 
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