 "Укргаздобыча" закупит дизтопливо в Беларуси на 750 миллионов

Соответствующее решение №417 было принято НАК 23 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

"Обществу ("Укргаздобыче", – ред.) заключить с ООО "БНК-Украина" договор на поставку дизельного топлива на общую сумму 750 млн грн объемом 30 тыс. тонн", – сказано в решении.

По данным издания, договор между "БНК-Украина" и "Укргаздобычей" уже подписан и поставки могут начаться в ближайшее время.

Ранее начало закупки госкомпанией белорусского дизтоплива анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. Тогда речь шла о контракте сроком на три месяца (август-октябрь) с поставкой до 20 тыс. тонн топлива ежемесячно. Тогда же планировалось, что "Укргаздобыча" будет при необходимости выставлять в рынок белорусское дизтопливо для сбалансирования спроса-предложения.

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Как сообщалось, с 1 августа Украина ввела специальную пошлину на дизельное топливо из РФ, поставляемое трубопроводным транспортом, а также на на автогаз.

Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составлет 3,75% с 1 августа и увеличится до 4% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа установлена на уровне 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

После введения Украиной пошлин на трубопроводные поставки российского дизтоплива, импорт топлива белорусского производства повысился на 25%. За 26 дней августа Мозырский и Новополоцкий НПЗ отгрузили в Украину примерно 243 тыс. тонн дизтоплива против 195 тыс. тонн за первые 26 дней июля. Беларусь также согласилась сместить срок ремонта Мозырского НПЗ с сентября на октябрь.

"БНК-Украина" была основана в 2009 году. На разных этапах деятельности роль компании менялась и на сегодня она больше выполняет сервисную функцию, оказывая содействие импортерам белорусских нефтепродуктов. Прямых продаж "БНК-Украина" практически не ведет.

В 2018 году через "БНК-Украина" было импортировано 740 тыс. тонн дизтоплива, в первом полугодии 2019 года – 267 тыс. тонн.

АО "Укргаздобыча" владеет одним из двух работающих в Украине НПЗ – Шебелинским – с годовым объемом переработки сырья в районе 500 тыс. тонн. В 2018 году Шебелинский ГПЗ произвел 85,1 тыс. тонн дизтоплива. Основной его объем используется для нужд производственных подразделений "Укргаздобычи", часть реализуется через открытые биржевые торги.

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