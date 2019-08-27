 Растет мировой спрос на возобновляемые источники энергии, – ООН

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на информацию ООН, передает БизнесЦензор.

В докладе генерального секретаря ООН о тенденциях в области сырьевых товаров говорится, что в 2018 году рост возобновляемых источников энергии составил более 4%, и на их долю пришлась примерно четверть роста общего спроса на первичную энергию. А в области электроэнергии доля "чистых" источников выросла на 45%.

Переход на возобновляемые источники энергии крайне важен для того, чтобы сократить долю ископаемого топлива, использование которого приводит к увеличению выбросов парниковых газов. Концентрация углеродов в атмосфере вызывает глобальное потепление, которое, в свою очередь, оборачивается изменением климата.

Эксперты объясняют стремительный рост возобновляемых источников энергии, главным образом, снижением стоимости фотоэлектрической солнечной энергии и энергии ветра. Важную роль играет и политика частных компаний в сфере закупок и инвестиций. В 2018 году объем корпоративного использования возобновляемых источников энергии увеличился более чем в два раза. По расчетам, темпы их распространения будут самыми высокими по сравнению с другими видами топлива, такими как природный газ и уголь.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, за следующие пять лет доля возобновляемых источников энергии увеличится на 20%, составив в 2023 году 12,4%, а в области производства электроэнергии 70%. Лидирующие позиции будет занимать фотоэлектрическая солнечная энергия, за которой будут следовать энергия ветра, гидро- и биоэнергия.

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