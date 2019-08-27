 Госэнергоэффективности планирует создать фонд для кредитования "зеленой" энергетики

Об этом сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Наша цель – основать в Украине надежный финансовый инструмент финансирования проектов по образцу Green Investment Group в Великобритании, DEG в Германии", – сообщил Савчук.

По словам главы Госагентства, благодаря активному сотрудничеству с МИД Финляндии и NEFCO был основан и уже работает Финско-украинский трастовый фонд, который финансирует подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) для "зеленых" проектов.

В частности, Финско-украинский трастовый фонд поддержал наибольшую заявку по разработке исследования для создания Фонда зеленых инвестиций в Украине "GIF UA".

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Ожидается, что Фонд "GIF UA" позволит обеспечить софинансирование новых проектов "зеленой" энергетики, а также устранить основные барьеры в реализации данных проектов (отсутствие залога, спрос на собственный капитал и т.д.).

Также предполагается, что к деятельности фонда смогут участвовать отечественные и международные финансовые учреждения.

По результатам разработки исследования будет представлена ​​концепция Фонда "GIF UA", включая инвестиционную стратегию фонда, организационную структуру работы и концепции управления, источники для привлечения финансовых ресурсов и дорожную карту по учреждению фонда в Украине.

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