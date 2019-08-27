 "Энергоатом" договорился с "Турбоатомом" о модернизации всех АЭС Украины

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Отмечается, что замена и модернизация оборудования позволит повысить и улучшить эффективность работы атомных станций и увеличить выработку электроэнергии.

Программа модернизации оборудования АЭС включает два основных раздела, первый из которых предполагает замену 8 конденсаторов турбин энергоблоков АЭС. В том числе в рамках импортозамещения, планируется замена 4 конденсаторов российского производства. Суммарный прирост мощности энергоблоков атомных электростанций после замены конденсаторов составит около 400 МВт.

Второй раздел Программы предусматривает модернизацию проточных частей цилиндров турбин мощностью 200 МВт и 1000 МВт, в том числе на 5 турбинах мощностью 1000 МВт в рамках программы импортозамещения. Модернизация включает замену рабочих лопаток на существующих роторах и диафрагмы, что позволит повысить мощность турбины, ее экономичность и решить другие технические проблемы. В рамках Программы планируется модернизация цилиндров высокого давления турбин ЗАЭС, начиная с 2020 года. Ожидается, что модернизация турбин повысит мощность и КПД действующих энергоблоков АЭС Украины на 10%, что обеспечит прирост мощности на 70-100 МВт на каждом блоке.

В рамках стратегического сотрудничества "Турбоатома" и "Энергоатома" продолжаются работы по замене конденсаторов турбин энергоблоков атомных электростанций. Также был подписан договор на изготовление и поставку конденсатора "блочно-модульного" исполнения с трубными системами из коррозионностойкого материала для турбоустановки энергоблока №5 Запорожской АЭС. Конденсатор "блочно-модульного" исполнения обеспечит повышение надежности эксплуатации энергоблока и повысит его мощность на 25-60 МВт. В соответствии с тендерными процедурами, сумма договора составляет 485 млн грн. Срок поставки конденсатора май-июнь 2020 года.

Изготовленные "Турбоатомом" аналогичные "блочно-модульные" конденсаторы уже успешно эксплуатируются на энергоблоках №2, №3 и №4 Запорожской АЭС, энергоблоке №1 и №2 Южно-Украинской АЭС, на энергоблоке №3 ЮУАЭС монтаж конденсатора заканчивается.

"Турбоатом" выразил готовность в течение следующих двух лет изготовить новые конденсаторы для энергоблоков №1 и №6 ЗАЭС, энергоблоков №1, №2, №3 и №4 Ривненской АЭС, №1 и №2 Хмельницкой АЭС.

Эксплуатация конденсаторов К-38080 "блочно-модульного" исполнения на третьем энергоблоке Запорожской АЭС продемонстрировала: новое оборудование производства АО "Турбоатом" существенно повышает эффективность энергоблока за счет производства дополнительной электроэнергии и снижения расходов на ведение водно-химического режима.

По результатам внедрения конденсаторов нового поколения получен положительный экономический эффект: на одном и том же реакторном оборудовании увеличена электрическая мощность. Расчетный экономический эффект от внедрения конденсатора на атомных станциях Украины с блоками мощностью 1000 МВт составляет более 2,6 млрд грн.

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