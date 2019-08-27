 Interpipe Пинчука продлила сроки достижения соглашения о реструктуризации долга

Об этом сообщается в объявлении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Interpipe Limited объявляет сегодня в рамках получения согласия (Consent Solicitation) в отношении своих обеспеченных облигаций под гарантии "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб" и "Интерпайп Украина" на сумму $200 млн под 10,25% годовых, подлежащих погашению в 2017 году, о продлении срока получения согласия до 10:00 (по лондонскому времени) 28 августа 2019 года", – сказано в объявлении.

При этом уточняется, что получение запроса согласия было сделано на условиях и при соблюдении условий, содержащихся в Меморандуме о получении согласия от 14 августа 2019 года (Solicitation Memorandum).

Как сообщалось, ранее в августе трубно-колесная компания "Интерпайп" подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) о проведении реструктуризации своей задолженности перед кредиторами.

Запрос компании на оформление реструктуризации – достижение Меморандума о получении согласия (Consent Solicitation Memorandum) – датируется 14 августа 2019 года и завершает свое действие в 10 утра 27 августа по Лондонскому времени, но может быть пролонгирован.

При этом объявление результатов по достижению Соглашения о реструктуризации будет 27 августа текущего года, а ожидаемое подписание соглашения о реструктуризации состоится 29 августа 2019 года.

Реструктуризацию проводит холдинговая компания группы – Interpipe Holdings Limited (Кипр).

Согласно обнародованным документам, компания предлагает держателям своих существующих нот (бондов) номинальной стоимостью $1000 каждая по ставке10,25% на общую сумму $200 млн со сроком погашения в 2017 году согласиться на внесение изменений в обязательства компании с выпуском новых облигаций.

Для этого предлагается выпустить новые ноты стоимостью $410,53 за $1000 основной суммы существующих облигаций под такие же проценты, в результате общая сумма выпускаемых новых облигаций составит $82,11 млн на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации.

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Ранее стало известно, что "Интерпайп" в рамках реструктуризации намерен увеличить объем выпуска бондов с $330 до $430 млн: Interpipe Holdings Limited может выпустить облигации на номинальную сумму до $430 млн с процентной ставкой до 10,25% годовых и сроком погашения $150 млн до 31 декабря 2023 года, а остальной суммы до 31 декабря 2024 года

Предприятия компании также планировали предоставить поручительства по долгу на сумму до $1,75 млрд, среди которых по кредитному договору Interpipe Holdings Limited с ING Bank N.V. и другими банковскими учреждениями в качестве кредиторов на сумму кредита до $100 млн (до этого кредит заявлялся в размере $55 млн).

Напомним, в апреле ресурс Reorg Research со ссылкой на свои источники сообщил, что "Интерпайп" получил 100% согласие кредиторов на предложение о реструктуризации своих обязательств и планирует завершить их до 30 июня этого года.

По данным Reorg Research, из общего долга в $1,3 млрд обязательства перед кредиторами оборотного капитала на $125 млн будут оформлены займом на $45 млн, перед другими кредиторами, включая держателей еврооблигаций, – новыми шестилетними еврооблигациями на $310 млн с купоном 10,25%, займом на $45 млн под 6,65% годовых и инструментами восстановления стоимости (VRI, EBITDA-деривативы), выплаты по которым будут привязаны к EBITDA "Интерпайпа".

"Интерпайп" с 2012 года не обнародует финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.

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