 Столичный бизнес-центр Horizon Towers сменил владельца

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, Роман и Тамара Полищук продали принадлежащие им пакеты акций (33% и 10% соответственно) и полностью вышли из состава акционеров "ИСА-Юнион", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время Виктория Рогач, ранее владеющая 33% акций общества, увеличила свой пакет до 49%.

Кроме того, новыми акционерами предприятия стали Александр Коваленко, Ольга Коломийчук и закарпатский подполковник милиции в отставке Эдуард Машика, приобретя по 9% пакета акций каждый.

Согласно сообщению ЧАО "ИСА-Юнион", на внеочередном собрании акционеров предприятия, назначенном на 27 августа 2019 года, планируется избрать Эдуарда Машику главой наблюдательного совета предприятия, исключить из состава Романа и Тамару Полищуков.

Как сообщалось, в начале 2019 года Машика приобрел 76% акций ЧАО " ІТТ-Плаза", которое является владельцем проекта строительства многофункционального комплекса (МФК) ITT Plaza в Киеве.

Продавцами в сделке выступили супруг министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец и основатель компании "Киевстар" Игорь Литовченко.

БЦ Horizon Office Towers построен в 1998 году, он состоит из нескольких зданий общей площадью около 14 тыс. кв. м. Арендная площадь составляет 12 тыс. кв. м. Инфраструктура объекта включает парковку на 60 машиномест и многоуровневый гараж на 50 машиномест.

ЧАО "ИСА-Юнион" создано в 1998 году, занимается управлением и предоставлением в аренду недвижимости. По информации из годового отчета предприятия, за последние пять лет ЧАО не занималось продажей или приобретением активов, а также не планировало "привлечение значительных инвестиций и осуществления новых приобретений активов из-за их высокой стоимости".

Согласно годовому отчету на сайте ЧАО, по итогам 2018 года предприятие увеличило чистый убыток в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом – до 4,2 млн грн. Зарегистрированный капитал "ИСА-Юнион" составляет 11,1 млн грн.

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