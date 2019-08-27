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 В половине сельских школ нет нормального отопления, – Минрегион

На сегодняшний день 47% сельских школ нормально не обогреваются. Зимой температура воздуха там не превышает 16 градусов.

Об этом рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Сегодня ситуация со школами и детсадами в сельской местности такая: почти половина, а именно 47% сельских школ нормально не обогреваются. Зимой температура воздуха там не превышает 16 градусов. А в некоторых школах отопление до сих пор проводится на дровах. Мы должны это менять и создавать современные комфортные условия для школьников. Поэтому одно из обязательных условий при проведении нового строительства, реконструкции или капремонта школы или детсада – энергомодернизация и оптимальное использование энергозатрат. Нормы действуют еще с прошлой осени и должны соблюдаться на местах", – сказал Парцхаладзе.

По его словам, благодаря принятию обязательных энергоэффективных мер не только повышается комфорт для обучения детей, но и минимум на 20% увеличивается срок эксплуатации этих зданий.

"Например, если срок эксплуатации здания школы или детсада составляет около 100 лет, то энергомодернизация продлевает ей жизнь еще на 25 лет", – добавил замминистра.

В прошлом году в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы по проектированию школ и детских садов. Нормы ввели обязательную энергоэффективность при новом строительстве, проведении реконструкции или капремонте этих заведений. И это требование должно соблюдаться на местах для создания комфортных надлежащих условий обучения и воспитания детей, особенно в сельской местности.

Согласно новым ГСН, все планировочные и технологические решения должны обеспечивать оптимальный уровень энергозатрат при строительстве и эксплуатации. Системы теплоснабжения должны быть оборудованы устройствами для автоматического регулирования тепловой мощности. А ограждающие конструкции должны проектироваться с теплозащитными свойствами, которые обеспечивают удельное потребление тепловой энергии, используемого на теплоснабжение, обеспечение микроклимата и тому подобное.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144889
 
 
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Хммм..и нормального электроснабжения.. и аварийная проводка. Но не это главное, тут промониторил школы и ...больницы! тоже. Это самые крупные здания в селах...с самой большой площадью кровли! Самые! И тут мысля, а не разрешить ли ШКОЛАМ! отдавать в концессию свою ..кровлю! Да, да ..солнечным электростанциям. При этом школа получает скидку на киловаты( и как вариант отопление тоже), село получает собственный источник генерации, РЕС получает дополнительное резервирование абонентов, на случай аварий.
Заметьте не надо тянуть ЛЭП - источник уже внутри села.
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