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 Власти Индонезии утвердили план перенесения столицы стоимостью $33 миллиарда

Столица Индонезии будет перенесена из перегруженной и загазованной Джакарты в провинцию Восточный Калимантан на острове Борнео.

Об этом сообщил президент Индонезии Джоко Видодо, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новая столица Индонезии, у которой пока нет названия, расположится на участке площадью 180 тыс. гектаров в регионе с хорошо развитой инфраструктурой вблизи городов Баликпапан и Самаринда. Исследования показали минимальный риск стихийных бедствий – наводнений, землетрясений, цунами, лесных пожаров, извержения вулканов, а также оползней – на выбранном участке, сообщает MarketWatch.

Перенос столицы, на который потребуется примерно 10 лет, будет стоить Индонезии порядка 466 трлн рупий ($32,5 млрд). Страна выделит 19% этой суммы из бюджета, а остальная часть будет профинансирована в рамках взаимодействия государства и бизнеса, а также за счет прямых инвестиций государственных компаний и частного сектора, сообщил Видодо.

Президент Индонезии одобрил общий план переноса столицы в апреле этого года. В понедельник он объявил, что его правительство готовит соответствующий законопроект, который будет представлен на рассмотрение парламента страны.

По словам Видодо, нагрузка на Джакарту, являющуюся центром государственной власти, а также финансовым, деловым и торговым центром, стала непомерной. В Джакарте, расположенной на острове Ява, также находится крупнейший аэропорт страны и морской порт.

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В настоящее время 54% населения Индонезии, насчитывающего около 270 млн человек, проживает на острове Ява, являющемся самым густонаселенным регионом страны.

Джакарта, где проживает 10 млн человек, а с учетом пригородов – 30 млн человек, подвержена частым землетрясениям и наводнениям. Кроме того, в городе проходит постепенное проседание почвы из-за неконтролируемого изъятия грунтовых вод.

Еще одной серьезной проблемой Джакарты являются дорожные пробки, которые обходятся экономики страны в $6,5 млрд в год.

В провинции Восточный Калимантан, где расположен национальный парк Кутай, проживает лишь порядка 3,5 млн человек.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144881
 
 
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Основна проблема Джакарти не в якісь там загазованості, а що місто уходить під воду і проблема нікуди не дінеться лише чиновна іліта від неї втіче Власти Индонезии утвердили план перенесения столицы стоимостью $33 миллиарда - Цензор.НЕТ 6569
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