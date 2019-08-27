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 "Укрзализныця" не смогла закупить грузовые вагонокомплекты на 100 миллионов

Филиал" "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" отменил намеченные на 27 августа торги на закупку запасных частей для грузовых вагонов (рамы боковые и балки надрессорные) на ожидаемую сумму 68,881 млн грн в связи с тем, что на участие в торгах было подано менее двух заявок.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации в системе электронных торгов ProZorro, предполагалась закупка 1203 боковых рам и 610 надрессорных балок. Срок поставки – до конца текущего года.

Интерес к участию в торгах изъявили украинские производители этой продукции, ранее неоднократно поставлявшие ее "Укрзализныце" - ООО "Азовмаш" и Кременчугский сталелитейный завод (КСЗ, Полтавская область), однако они просили внести изменения в тендерную документацию.

"Азовмаш" и КСЗ, в частности, считали установленную заказчиком цену на вагонокомплект (4 боковые рымы и две балки надрессорные) в размере 190 тыс. грн (без НДС) не соответствующей рыночной ситуации и предлагали 216 тыс. грн (КСЗ) и 216,98 тыс. грн ("Азовмаш") за комплект крупного вагонного литья.

При этом "Азовмаш" напоминал, что с апреля текущего года "Укрзализныця" повысила стоимость грузоперевозок железнодорожным транспортом на 14,2%, "что также свидетельствует об общем подорожании товаров и услуг на рынке Украины", поэтому обоснованным, по мнению комбината, было бы повышение стоимости закупаемых вагонокомплектов минимум на такой же процент.

Заказчик решил не вносить изменения в тендерную документацию.

По аналогичной причине не состоялись торги в рамках еще 10 объявленных филиалом "Укрзализныци" – Дарницким вагоноремонтным заводом – тендеров на закупку вагонокомплектов (по 60 боковых рам и 21 надрессорной балке) на ожидаемую общую сумму почти 31 млн млн грн. Все торги были отменены 23 августа.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144880
 
 
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