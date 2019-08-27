 Объем реализации услуг вырос во втором квартале на 3,5%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Во втором квартале 2019 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 221,1 млрд грн, или в сопоставимых ценах 103,5% от объема соответствующего периода 2018 года. При этом услуги, реализуемые населению, составляли 21,7% от общего объема реализованных услуг", - говорится в сообщении.

Больше всего за второй квартал 2019 года было реализовано услуг в сфере складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта - на 41,9 млрд грн. На втором месте по этому показателю - сфера наземного и трубопроводного транспорта (37,4 млрд грн), на третьем - предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества (20,1 млрд грн).

Лидером по объему оказанных услуг за второй квартал 2019 года был город Киев (95,3 млрд грн). Среди областей первое место по этому показателю заняла Одесская (16,4 млрд грн), второе - Днепропетровская (15,3 млрд грн), третье - Львовская (9,4 млрд грн) области.

Наименьший объем услуг в апреле-июне 2019 года был реализован в Луганской (на 460 млн грн), Черновицкой (854,5 млн грн) и Ривненской (1,2 млрд грн) областях.

Как сообщалось, по данным Госстата, в первом квартале 2019 года предприятия сферы услуг реализовали потребителям услуг на 215,2 млрд грн, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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