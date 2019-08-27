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 Кабмин решил провести опрос клиентов центров административных услуг

Кабинет министров на заседании 21 августа утвердил решение о проведении исследования уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления административных услуг через центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

"Решение принято с целью обеспечения возможности осуществления мероприятий, связанных с реализацией Стратегии реформирования государственного управления Украины на период до 2021 года, в частности: проведение исследования уровня удовлетворенности пользователей качеством предоставления административных услуг через ЦНАП", – отмечается в сообщении.

Исследование будет проведено в ЦНАП по всей территории Украины (кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя и временно неконтролируемой территории Украины). Главным исполнителем проведения исследования определено Минэкономразвития, срок проведения исследования второй квартал 2019 – I квартал 2020 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144872
 
 
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