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 Минрегион обязал устанавливать системы сортировки мусора в гостиницах

В новых изменениях государственных строительных норм по проектированию гостиниц введены обязательные требования по устройству современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц. Нормы уже опубликованы и начнут действовать с 1 октября 2019 года.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Эта полезная инициатива будет способствовать уменьшению вредного влияния на среду и обучать культуре обращения с отходами. Инициатива вводится с 1 октября при проектировании новых или реконструкции существующих гостиниц. Мы должны отходить от советских практик сбора мусора и навсегда оставлять в прошлом такие вещи, как мусоропроводы", – подчеркнул Парцхаладзе.

Согласно изменениям в ГСН, в жилых и общественных помещениях гостиниц необходимо предусматривать системы раздельной сортировки мусора, а также очистки системы от мусора и пылесбора. Содержание пыли в воздухе жилых помещений гостиниц должно быть не более 0,15 мг/кв. м. Ранее же в отелях высотой два этажа и выше обязательно устраивались мусоропроводы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144869
 
 
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