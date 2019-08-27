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 Генпрокуратура попросила Канаду снять санкции с Портнова, – СМИ

Генеральная прокуратура просит Канаду снять санкции с Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на копию письма от 30 июля, которое подписал заместитель Генерального прокурора Украины Сергей Кизь, передает БизнесЦензор.

По данным издания, ГПУ направила письмо в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады. В документе заместитель генпрокурора сообщает, что по состоянию на 29 июля 2019 года в отношении Андрея Портнова не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

"Учитывая вышеизложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке с Положением о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют", – говорится в документе.

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Напомним, Канада ввела санкции против соратников бывшего президента Виктора Януковича, включая Портнова, еще в 2014 году. В 2019 санкции против него и еще 15 соратников Януковича правительство Канады продлило еще на 5 лет.

"Этим решением замораживаются все активы фигурантов, обнаружены в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их нахождения: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги", – заявляла канадская сторона, продлевая санкции.

Теперь же ГПУ своим письмом сообщает, что юридических оснований для продолжения санкций против Портнова нет.

В начале августа 2019 адвокат и сестра Портнова Елена Исаевская заявила, что судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с государственного бюджета почти 7 млн грн в пользу Портнова за якобы нанесенный ущерб его репутации.

По словам адвоката Портнова, речь идет о санкциях правительства Канады на основании письма прокуратуры с марта 2014 года, в котором якобы изложены неправдивые данные о причастности Портнова к нарушениям закона.

Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, он курировал правовые вопросы.

После событий 2013-14 года и бегства Януковича Портнов бежал из Украины и жил в Австрии. Во второй половине мая 2019 года, после победы Владимира Зеленского на выборах президента, Портнов вернулся в Украину. В команде Зеленского еще в апреле отрицали любые связи Портнова со штабом тогда еще не избранного президента. Однако в августе 2019 года СБУ закрыла дело о госизмене Портнова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144868
 
 
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