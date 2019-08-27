 Генпрокуратура попросила Канаду снять санкции с Портнова, – СМИ

Об этом сообщает НВ со ссылкой на копию письма от 30 июля, которое подписал заместитель Генерального прокурора Украины Сергей Кизь, передает БизнесЦензор.

По данным издания, ГПУ направила письмо в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады. В документе заместитель генпрокурора сообщает, что по состоянию на 29 июля 2019 года в отношении Андрея Портнова не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

"Учитывая вышеизложенное, юридические основания для пребывания Портнова Андрея Владимировича, 27.10.1973 года рождения, в Списке с Положением о замораживании активов коррумпированных иностранных должностных лиц (Украина) от 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, отсутствуют", – говорится в документе.

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Напомним, Канада ввела санкции против соратников бывшего президента Виктора Януковича, включая Портнова, еще в 2014 году. В 2019 санкции против него и еще 15 соратников Януковича правительство Канады продлило еще на 5 лет.

"Этим решением замораживаются все активы фигурантов, обнаружены в Канаде. Правительство также запрещает кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их нахождения: вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции, вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги", – заявляла канадская сторона, продлевая санкции.

Теперь же ГПУ своим письмом сообщает, что юридических оснований для продолжения санкций против Портнова нет.

В начале августа 2019 адвокат и сестра Портнова Елена Исаевская заявила, что судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с государственного бюджета почти 7 млн грн в пользу Портнова за якобы нанесенный ущерб его репутации.

По словам адвоката Портнова, речь идет о санкциях правительства Канады на основании письма прокуратуры с марта 2014 года, в котором якобы изложены неправдивые данные о причастности Портнова к нарушениям закона.

Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, он курировал правовые вопросы.

После событий 2013-14 года и бегства Януковича Портнов бежал из Украины и жил в Австрии. Во второй половине мая 2019 года, после победы Владимира Зеленского на выборах президента, Портнов вернулся в Украину. В команде Зеленского еще в апреле отрицали любые связи Портнова со штабом тогда еще не избранного президента. Однако в августе 2019 года СБУ закрыла дело о госизмене Портнова.

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