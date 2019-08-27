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 Прибыль крупнейшего производителя стали в Китае упала на 38%

Крупнейший китайский производитель стали Baoshan Iron and Steel Co. Ltd. (Baosteel) в первом полугодии 2019 года сократил чистую прибыль на 38,2% из-за роста стоимости сырья и слабого спроса со стороны автопроизводителей.

Как сообщила компания, чистая прибыль составила в январе-июне 6,19 млрд юаней ($873 млн) против 10,01 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выручка Baosteel за отчетный период снизилась на 5,2% – до 140,88 млрд юаней.

В первом полугодии производство железной руды составило 22,8 млн тонн, стали – 24,3 млн тонн. Baosteel планирует по итогам всего 2019 года выпустить 45,46 млн тонн руды и 48,18 млн тонн стали, как это было объявлено в апреле.

"Торговая напряженность по-прежнему будет оказывать достаточно большую неопределенность в отношении экспорта стальной продукции из Китая во втором полугодии. Мы ожидаем, что наше производство и продажи в основном останутся стабильными во втором полугодии, и мы продолжим изучать возможности по сокращению расходов", – говорится в сообщении компании.

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Как сообщалось, по итогам 2018 года Китай занимал первое место по производству стали в мире (928,26 млн тонн, рост на 6,6%), Украина находилась на 13 месте (21,1 млн тонн).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144865
 
 
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