 Всемирный банк выделил Украине $200 миллионов на подготовку запуска рынка земли

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

Средства займа планируется направить на создание и запуск Государственного аграрного реестра, инвентаризацию земель государственной собственности и внесение сведений о них в Государственный земельный кадастр.

Также планируется разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин, провести спутниковое картографирование территории Украины, усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС, разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта, создать автоматизированную систему для оповещения всех сторон об изменениях в Государственном земельном кадастре, повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты.

"Сельское хозяйство и украинский агробизнес в целом – это одна из ключевых точек для повышения производительности производства, поддержки экономического развития и увеличение темпов роста ВВП, что особенно важно для нас как для Министерства финансов. Украина, которую когда-то называли житницей Европы, и сейчас имеет потенциал стать глобальным поставщиком продуктов для мира, требует таких проектов, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли", – сказала Маркарова.

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Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением Кабмина №595 от 5 июля. Он призван поддержать усилия правительства Украины, в частности Минагрополитики, Минрегиона, Минюста, Госгеокадастра, Госпродпотребслужбы, направленные на создание благоприятной среды для частных инвестиций, в том числе малых и средних предприятий в секторе сельского хозяйства и агробизнеса.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Девидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу.

Международный банк реконструкции и развития - основное кредитное учреждение Всемирного банка.