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Все про:Всемирный Банк (272) земля (335) Минфин (1173) МБРР (7) Маркарова (127)

 Всемирный банк выделил Украине $200 миллионов на подготовку запуска рынка земли

Министр финансов Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен подписали Соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по проекту "Программа "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины" на сумму $200 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

Средства займа планируется направить на создание и запуск Государственного аграрного реестра, инвентаризацию земель государственной собственности и внесение сведений о них в Государственный земельный кадастр.

Также планируется разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин, провести спутниковое картографирование территории Украины, усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС, разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта, создать автоматизированную систему для оповещения всех сторон об изменениях в Государственном земельном кадастре, повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты.

"Сельское хозяйство и украинский агробизнес в целом – это одна из ключевых точек для повышения производительности производства, поддержки экономического развития и увеличение темпов роста ВВП, что особенно важно для нас как для Министерства финансов. Украина, которую когда-то называли житницей Европы, и сейчас имеет потенциал стать глобальным поставщиком продуктов для мира, требует таких проектов, как этот, в частности, для подготовки земельной реформы и прозрачного открытия рынка земли", – сказала Маркарова.

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Проект будет реализован рамках Стратегии содействия привлечению частных инвестиций в сельское хозяйство на период до 2023 года, одобренной распоряжением Кабмина №595 от 5 июля. Он призван поддержать усилия правительства Украины, в частности Минагрополитики, Минрегиона, Минюста, Госгеокадастра, Госпродпотребслужбы, направленные на создание благоприятной среды для частных инвестиций, в том числе малых и средних предприятий в секторе сельского хозяйства и агробизнеса.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Девидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу.

Международный банк реконструкции и развития - основное кредитное учреждение Всемирного банка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144861
 
 
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Ещё бы, так хотят землю у л.хов быстро забрать по дешёвке пока не опомнились аж пищат, напали со всех сторон как саранча, а наш новоиспеченный и рад дерибану.
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Что за бред ты написала,в Польше и Болгарии можно покупать и продавать землю и что?Землю украли,съели или увезли вагонами на северный полюс,можешь и ты купить через юридическое лицо,хватит водить людей за нос,как в 1917 большевики отобрали землю,так и не отдают их потомки олигархи
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Во первых не ты.
Во вторых, в Польше и Болгарии не работает антимонопольное законодательство, спокойно функционируют черные регистраторы, у владельцев земли рейдерят землю, там война, экономический спад?
В-третьих есть страны, где нельзя покупать землю иностранцам. В Аргентине продали землю и не знают, что теперь делать... Не факт, что Польша не совершила ошибки. Но мы не польша, у нас нет законов работающих и судов. Без которых продавать землю преступление.

Дания уже послала Трампа с Гренландией, сказав что времена дураков и халявной земли закончились.

Мы должны быть хозяевами на своей земле и точка, Она добыта кровью поколений, и омывается кровью сейчас. И ни какому-то одному лицу решать как когда и кому продавать ее!
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